Conférence Romain Rolland et Frans Masereel une amitié au-dessus de la mêlée Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos Vézelay

Vézelay

Conférence Romain Rolland et Frans Masereel une amitié au-dessus de la mêlée

Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Pacifistes réfugiés en Suisse au cours de la Première Guerre mondiale, l’écrivain français Romain Rolland (1866-1944) et le graveur belge Frans Masereel (1889-1972) lient connaissance à Villeneuve, sur les rives du Léman, en octobre 1917. Une amitié durable va naître entre l’intellectuel humaniste et l’artiste engagé elle donnera lieu à de nombreuses collaborations éditoriales illustrées (Liluli, Pierre et Luce, Jean-Christophe), un projet de film d’animation (La Révolte des Machines) et une correspondance nourrie jusqu’au décès de Rolland.

La conférence dressera le portrait de cette amitié avec pour toile de fond un entre-deux-guerres marqué par une inexorable montée des périls. .

Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 39 26 mdam-zervos@yonne.fr

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English : Conférence Romain Rolland et Frans Masereel une amitié au-dessus de la mêlée

L’événement Conférence Romain Rolland et Frans Masereel une amitié au-dessus de la mêlée Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)