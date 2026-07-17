Conférence Rosa Bonheur, peintre du vivant, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Conférence Rosa Bonheur, peintre du vivant Mardi 15 décembre, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-15T15:00:00+01:00 – 2026-12-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-15T15:00:00+01:00 – 2026-12-15T16:00:00+01:00
Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/conference-rosa-bonheur-peintre-du-vivant
Bibliothèque Grand Parc 34 Rue Pierre Trebod, Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/conference-rosa-bonheur-peintre-du-vivant »}]
autour des collections permanentes.
George-Achille Fould, Rosa Bonheur dans son atelier, 1893 . Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux
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