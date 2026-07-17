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Conférence Rosa Bonheur, peintre du vivant, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

Conférence Rosa Bonheur, peintre du vivant, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 Rue Pierre Trebod, Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation

Conférence Rosa Bonheur, peintre du vivant Mardi 15 décembre, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-15T15:00:00+01:00 – 2026-12-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-15T15:00:00+01:00 – 2026-12-15T16:00:00+01:00

Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/conference-rosa-bonheur-peintre-du-vivant

Bibliothèque Grand Parc 34 Rue Pierre Trebod, Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/conference-rosa-bonheur-peintre-du-vivant »}]
autour des collections permanentes.

George-Achille Fould, Rosa Bonheur dans son atelier, 1893 . Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux

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