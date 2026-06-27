Conférence SAEL La seigneurie de Nogent-le-Roi Chartres
vendredi 18 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Conférence SAEL La seigneurie de Nogent-le-Roi
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18
D’une richesse exceptionnelle, les archives du château de Maintenon concernent pour moitié la seigneurie de Nogent-le-Roi. Leur exploration minutieuse a permis de nombreuses découvertes renouvelant les connaissances sur la ville et le mode de fonctionnement d’une seigneurie. Par Jean-Paul Détournay.
Conférence proposée par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir. Sur inscription. Places limitées. Priorité aux adhérents SAEL. Tout public. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr
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English :
The archives of the Château de Maintenon, which are exceptionally rich, consist half of documents pertaining to the seigneury of Nogent-le-Roi. A meticulous examination of these archives has led to numerous discoveries that have expanded our understanding of the town and the inner workings of a seig
L’événement Conférence SAEL La seigneurie de Nogent-le-Roi Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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