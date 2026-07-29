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AGENDA · Royan

Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Musée Royan

vendredi 25 septembre 2026 · Musée · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
2.5 2.5 2.5

Royan

Conférence Si Charles Perrault m’était conté ?

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Par Jean-Paul Charbonneau, Président honoraire de Cicérone-Club
  .

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

By Jean-Paul Charbonneau, Honorary President of the Cicéron Club

L’événement Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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