AGENDA · Royan
Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Musée Royan
vendredi 25 septembre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence Si Charles Perrault m’était conté ?
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Par Jean-Paul Charbonneau, Président honoraire de Cicérone-Club
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
By Jean-Paul Charbonneau, Honorary President of the Cicéron Club
L’événement Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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