Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence Si Charles Perrault m’était conté ?

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Par Jean-Paul Charbonneau, Président honoraire de Cicérone-Club

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

By Jean-Paul Charbonneau, Honorary President of the Cicéron Club

L’événement Conférence Si Charles Perrault m’était conté ? Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan