Conférence spéciale sur l’Inde Bibliothèque du Pouliguen Le Pouliguen
Conférence spéciale sur l’Inde Bibliothèque du Pouliguen Le Pouliguen vendredi 13 mars 2026.
Conférence spéciale sur l’Inde
Bibliothèque du Pouliguen 3 rue du Croisic Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Conférence consacrée à l’histoire et aux traditions de ce pays par l’association Bindu (Saint-Nazaire). Cette rencontre sera suivie d’une dégustation de produits indiens. .
Bibliothèque du Pouliguen 3 rue du Croisic Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence spéciale sur l’Inde Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44