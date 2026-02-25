Conférence spéciale sur l’Inde Bibliothèque du Pouliguen Le Pouliguen

Conférence spéciale sur l’Inde

Bibliothèque du Pouliguen 3 rue du Croisic Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Conférence consacrée à l’histoire et aux traditions de ce pays par l’association Bindu (Saint-Nazaire). Cette rencontre sera suivie d’une dégustation de produits indiens. .

Bibliothèque du Pouliguen 3 rue du Croisic Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

