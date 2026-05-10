Cette conférence sera animée par Manon Renault qui enseigne à l’Université Sorbonne Nouvelle, notamment dans le cadre du Master Genre, Médias et Cultural Studies. Elle achève actuellement une thèse consacrée à la mode parisienne face à son présent numérique, dirigée par Eric Maigret, figure importante de l’introduction des Cultural Studies en France. Parallèlement, elle dirige les pages mode du magazine Les Inrockuptibles depuis 2022 et encadre les mémoires des étudiants en direction artistique à l’Institut français de la Mode.

Entrée libre

Le vêtement est un objet genré. Historiquement, il peut être vu comme un marqueur de l’émancipation des femmes. La mode permet de mieux comprendre ce qui se joue autour du vêtement.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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