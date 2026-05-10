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Conférence sur « Genre et vêtement » animée par Manon Renault Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Conférence sur « Genre et vêtement » animée par Manon Renault Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Conférence sur « Genre et vêtement » animée par Manon Renault Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Andrée Chedid

Adresse : 36, rue Emeriau

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Cette conférence sera animée par Manon Renault qui enseigne à l’Université Sorbonne Nouvelle, notamment dans le cadre du Master Genre, Médias et Cultural Studies. Elle achève actuellement une thèse consacrée à la mode parisienne face à son présent numérique, dirigée par Eric Maigret, figure importante de l’introduction des Cultural Studies en France. Parallèlement, elle dirige les pages mode du magazine Les Inrockuptibles depuis 2022 et encadre les mémoires des étudiants en direction artistique à l’Institut français de la Mode.

Entrée libre

Le vêtement est un objet genré. Historiquement, il peut être vu comme un marqueur de l’émancipation des femmes. La mode permet de mieux comprendre ce qui se joue autour du vêtement.
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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