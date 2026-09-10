Conférence sur la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Conférence sur la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Joseph-Denais Maine-et-Loire

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Spécialiste de l’archéologie du bâti et des constructions en bois datant de la période médiévale, Jean-Yves Hunot vous présente les découvertes faites lors de l’étude de la charpente calcinée de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Musée Joseph-Denais 5 Place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241802687 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-joseph-denais https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 [{« type »: « phone », « value »: « 0627826826 »}, {« type »: « email », « value »: « info@3museesinsolitesenanjou.com »}] Sciences naturelles, beaux-arts, arts décoratifs, archéologie égyptienne et méditerranéenne, ethnographie française et étrangère, histoire locale… le musée de Beaufort présente au public un concentré de l’idée du musée au XIXe siècle. Particulier et universel : il replace l’histoire locale dans une histoire universelle, comme une vaste encyclopédie où chaque objet est une citation d’une période et d’une géographie.

Lieu de fascination, il invite au voyage immobile.

Spécialiste de l’archéologie du bâti et des constructions en bois datant de la période médiévale, Jean-Yves Hunot vous présente les découvertes faites lors de l’étude de la charpente calcinée de la…

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