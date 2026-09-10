Visite de l’église Saint-Aubin de Gée, Eglise Saint-Aubin, Beaufort-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Aubin de Gée 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Maine-et-Loire
Gratuit
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fondée au XIIe siècle, l’église Saint-Aubin est à l’origine une chapelle desservant le château féodal aujourd’hui disparu. L’édifice,bien que modifié au fil des siècles, possède encore quelques éléments datant de l’époque romane
Eglise Saint-Aubin Rue principale 49250 Gée Beaufort-en-Anjou 49250 Gée Maine-et-Loire Pays de la Loire https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/
Fondée au XIIe siècle, l’église Saint-Aubin est à l’origine une chapelle desservant le château féodal aujourd’hui disparu.
©MairieBeaufortenanjou
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