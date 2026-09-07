Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Les Halles · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Exposition de coiffes européennes 19 et 20 septembre Les Halles Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu
Les Halles Place des Halles Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/ L’association Vie et sauvegarde du patrimoine beaufortais propose des démonstrations de broderie, rénovation et entretien des coiffes et dentelle, projection d’un film, interventions sur les coiffes et le patrimoine
Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu
©Musée des Coiffes et des Traditions
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Aubin de Gée, Eglise Saint-Aubin, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Visite guidée de Beaufort-en-Anjou, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026