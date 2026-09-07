Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Exposition de coiffes européennes 19 et 20 septembre Les Halles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu

Les Halles Place des Halles Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/ L’association Vie et sauvegarde du patrimoine beaufortais propose des démonstrations de broderie, rénovation et entretien des coiffes et dentelle, projection d’un film, interventions sur les coiffes et le patrimoine

Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu

©Musée des Coiffes et des Traditions