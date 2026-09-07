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Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Les Halles · Beaufort-en-Anjou

Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Halles
Adresse
Place des Halles Beaufort-en-Anjou
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire

Exposition de coiffes européennes 19 et 20 septembre Les Halles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu

Les Halles Place des Halles Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/ L’association Vie et sauvegarde du patrimoine beaufortais propose des démonstrations de broderie, rénovation et entretien des coiffes et dentelle, projection d’un film, interventions sur les coiffes et le patrimoine
Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h en continu

©Musée des Coiffes et des Traditions

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