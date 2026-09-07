Visite guidée de Beaufort-en-Anjou, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Visite guidée de Beaufort-en-Anjou 19 et 20 septembre Musée Joseph-Denais Maine-et-Loire

Gratuit

Sur réservation auprès du Musée Joseph-Denais

02 41 80 26 87 / 06 27 82 68 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La visite de la ville met en scène le patrimoine historique et culturel de Beaufort-en-Vallée. Découvrez les principaux édifices (château, Halles, musée Joseph-Denais, l’église Notre-Dame et ses vitraux, l’Hôtel de ville…), mais aussi les illustres femmes et hommes qui y ont fait l’histoire.

Musée Joseph-Denais 5 Place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241802687 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-joseph-denais https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Sciences naturelles, beaux-arts, arts décoratifs, archéologie égyptienne et méditerranéenne, ethnographie française et étrangère, histoire locale… le musée de Beaufort présente au public un concentré de l’idée du musée au XIXe siècle. Particulier et universel : il replace l’histoire locale dans une histoire universelle, comme une vaste encyclopédie où chaque objet est une citation d’une période et d’une géographie.

Lieu de fascination, il invite au voyage immobile.

La visite de la ville met en scène le patrimoine historique et culturel de Beaufort-en-Vallée. Découvrez les principaux édifices!

©MairieBeaufortenanjou