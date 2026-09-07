Visite libre de l’exposition Archéologies, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Archéologies 19 et 20 septembre Musée Joseph-Denais Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Que vous soyez férus d’histoire et d’archéologie ou amateur d’art contemporain, cette saison le musée Joseph-Denais vous présente l’exposition Archéologies. Une plongée dans les collections récoltées par Joseph Denais au fil des années et sur sa passion pour l’archéologie, mis en regard avec les œuvres mystérieuses d’Elisa Fache. – Gratuit sans réservation

Musée Joseph-Denais 5 Place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241802687 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-joseph-denais https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Sciences naturelles, beaux-arts, arts décoratifs, archéologie égyptienne et méditerranéenne, ethnographie française et étrangère, histoire locale… le musée de Beaufort présente au public un concentré de l’idée du musée au XIXe siècle. Particulier et universel : il replace l’histoire locale dans une histoire universelle, comme une vaste encyclopédie où chaque objet est une citation d’une période et d’une géographie.

Lieu de fascination, il invite au voyage immobile.

Que vous soyez férus d’histoire et d’archéologie ou amateur d’art contemporain, cette saison le musée Joseph-Denais vous présente l’exposition _Archéologies_. Une plongée dans les collections par au…

©DAMM49