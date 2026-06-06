Conférence sur la fontaine du Fellah Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Qui ne se rappelle la célèbre phrase : « Du haut de ces pyramides, quarante

siècles vous contemplent » ?

Qui n’a pas admiré au Château de Versailles le tableau d’ Antoine-Jean Gros

La Bataille des Pyramides célébrant la victoire d’un jeune général de 29 ans le

21 Juillet 1798 sur les forces mamelouks du sultan Mourad Bey ?

La campagne d’Egypte, militaire, débute pour se terminer par un désastre en

Mai 1801…

Mais l’expédition d’Egypte, scientifique, est un succès ; c’est le début de

l’égyptomania. Une véritable mode part de France pour gagner toute l’Europe

jusqu’à la Russie : maisons, fontaines, intérieurs sont décorés à l’égyptienne.

Ce style contemporain du Consulat est appelé «retour d’Egypte » ; ce style

ne dura qu’une très courte période (environ une dizaine d’années), remplacé par

le style « empire ».

La fontaine du Fellah est le fruit de cette mode…

La fontaine du Fellah est une fontaine située au no 42 de la rue de Sèvres

dans le 7ème . Le nom de la fontaine évoque le fellah (paysan) égyptien, mais

la statue représenterait plutot Antinoüs, le favori de l’empereur Hadrien ;

cette statue est visiblement inspirée de la statue antique découverte en 1739

dans la fastueuse villa de l’empereur, prés de Tivoli, et conservée au musée du

Vatican.

En février 2017 l’Association des Amis de la Fontaine du Fellah, émue par

l’état de vétusté de la fontaine, dépose un budget participatif soutenu par

près de 500 signatures d’habitants du quartier Sèvres-Babylone et par la Mairie

du 7ème arrondissement; la fontaine est remise en eau et son local technique

réhabilité en décembre 2018.

Un deuxième budget participatif lancé en février 2019 complète celui de

2017 et connaît le même succès; la ville de Paris accorde un budget de 198.000

Euros et lance la restauration de l’ensemble du site classé monument

historique. Les travaux se terminent le 27 Janvier 2021, offrant aux riverains

et aux habitants de Paris un magnifique exemple de ce qu’on appela «

l’architecture égyptienne ».

La fontaine est édifiée en 1806 et, tout comme la Fontaine de Mars , ou

Fontaine du Gros-Caillou rue St Dominique, par l’ingénieur François-Jean Bralle

et les décors sculptés réalisés par Pierre-Nicolas Beauvalet.

La fontaine du Fellah est une fontaine en applique sur un mur mesurant 2,80

mètres de hauteur.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Un exemple de budget participatif de la Ville de Paris : la rénovation de la fontaine du Fellah (2017-2021).

Le jeudi 16 juillet 2026

de 17h30 à 18h30

Le vendredi 26 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit

Par mail à miche.roge75@yahoo.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T17:30:00+02:00_2026-06-26T18:30:00+02:00;2026-07-16T17:30:00+02:00_2026-07-16T18:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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