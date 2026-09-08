Conférence sur la photo sur la fête foraine au 19ème siècle, Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris

Informations pratiques

Conférence sur la photo sur la fête foraine au 19ème siècle Vendredi 18 septembre, 17h00 Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

Inscription obligatoire. A partir de 12 ans uniquement. Cette conférence ne donne pas accès au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Conférence à partir de 12 ans.

Qui ne s’a jamais été pris en photo à la fête foraine ? Enfant sur son premier tour de manège, descendant tremblant d’un manège à sensations, ou encore dégustant une pomme d’amour ?

La photographie est loin d’être un phénomène récent sur le champ de foire : dès l’arrivée d’appareil plus maniables, et des temps de pause relativement réduits, les photographes ambulants ont suivi les forains, avant qu’eux-mêmes ne s’emparent de cette nouvelle forme artistique, voire de divertissement.

Cette conférence vous propose de revivre cette histoire de la photographie foraine depuis la fin du 19e siècle.

Cette conférence ne donne pas accès aux salles du musée.

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 43 40 16 22 http://www.arts-forains.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Arts-Forains-122972261064430/timeline/;https://twitter.com/museeartforain [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-la-photo-a-la-fete-foraine-du-19eme-siecle »}] Les Pavillons de Bercy, installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, servent d’écrin au Musée des Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux. Ces espaces à caractère artistique, culturel et muséographique sont des lieux de spectacle où les visiteurs sont les acteurs de ce patrimoine vivant. Ils encadrent une rue-jardin, unique à Paris, où 25m² de pavés en moins ont donné naissance à 1200m² de végétation. Cachée habituellement des regards, vous y découvrirez un patrimoine naturel étonnant, à la fois végétal et minéral. M14 Cour Saint-Emilion

Conférence « La captation photographique de la fête forraine du 19e à nos jours »

© Pavillons de Bercy