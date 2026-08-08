CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN Vinça
mardi 25 août 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN
44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Une conférence donnée par Bernard Alart sur l’histoire, le fonctionnement et les particularités du calendrier Républicain mis en place pendant la Révolution française.
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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
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English :
A lecture given by Bernard Alart on the history, functioning, and distinctive features of the Republican calendar established during the French Revolution.
L’événement CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN Vinça a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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