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CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN Vinça

mardi 25 août 2026 · Vinça

CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN Vinça

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
44 Avenue Général de Gaulle
Ville
66320 Vinça
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vinça

CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN

44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Une conférence donnée par Bernard Alart sur l’histoire, le fonctionnement et les particularités du calendrier Républicain mis en place pendant la Révolution française.
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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 

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English :

A lecture given by Bernard Alart on the history, functioning, and distinctive features of the Republican calendar established during the French Revolution.

L’événement CONFÉRENCE SUR LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN Vinça a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI CONFLENT CANIGO

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