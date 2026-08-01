Informations pratiques

Vinça

PRÉSENTATION ET DÉDICACE

44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez à la rencontre de l’écrivain Claude Carré pour la présentation de sont dernier roman La fille des collines de Sahorle un ouvrage mêlant thriller psychologique, roman de moeurs et récit littéraire contemporain. Présentation suivie d’une dédicace.

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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19

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English :

Come meet author Claude Carré for the presentation of his latest novel, The Girl from the Hills of Sahorle, a work that blends psychological thriller, social novel, and contemporary literary fiction. The presentation will be followed by a book signing.

L’événement PRÉSENTATION ET DÉDICACE Vinça a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI CONFLENT CANIGO