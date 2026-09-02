Conférence sur le consentement Salle du Belay Souillac

Informations pratiques

Souillac

Conférence sur le consentement

Salle du Belay Parvis Saint Éloi Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Thème sociétal lié à la sexualité, présenté par le docteur Jean Peyranne

Organisé par le Rottary Club Souillac

Verre de l'amitié offert

Thème sociétal lié à la sexualité, présenté par le docteur Jean Peyranne

Organisé par le Rottary Club Souillac

Verre de l'amitié offert

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Salle du Belay Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 32 79 89 64

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English :

Social issue related to sexuality, presented by Dr. Jean Peyranne

Organized by the Souillac Rotary Club

Complimentary toast

L’événement Conférence sur le consentement Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne