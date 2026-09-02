Conférence sur le consentement Salle du Belay Souillac
dimanche 29 novembre 2026 · Salle du Belay · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Conférence sur le consentement
Salle du Belay Parvis Saint Éloi Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Thème sociétal lié à la sexualité, présenté par le docteur Jean Peyranne
Organisé par le Rottary Club Souillac
Verre de l'amitié offert
Thème sociétal lié à la sexualité, présenté par le docteur Jean Peyranne
Organisé par le Rottary Club Souillac
Verre de l'amitié offert
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Salle du Belay Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 32 79 89 64
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English :
Social issue related to sexuality, presented by Dr. Jean Peyranne
Organized by the Souillac Rotary Club
Complimentary toast
L’événement Conférence sur le consentement Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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