Conférence sur le développement psychomoteur, Salle Masqueliez, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Conférence sur le développement psychomoteur Mardi 3 novembre, 18h30 Salle Masqueliez Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:00:00+01:00

Mardi 3 novembre 2026 à 18h30 à la salle Masqueliez, une conférence pour comprendre le rôle essentiel de l’activité physique dans le développement des tout-petits et découvrir comment l’encourager au quotidien.

L’activité physique dès le plus jeune âge : un levier essentiel pour le développement de l’enfant

À partir des constats réalisés dans le cadre du programme Défi Santé Sport, cette conférence met en lumière les enjeux de l’activité physique dès la petite enfance. Elle explique son rôle fondamental dans le développement psychomoteur, mais aussi dans les apprentissages, le langage, les compétences sociales et la confiance en soi.

Destinée aux parents comme aux professionnels de la petite enfance, elle propose des conseils concrets et des pistes d’activités simples pour accompagner les enfants dans leurs acquisitions motrices, favoriser leur épanouissement et encourager des habitudes bénéfiques dès les premiers mois de vie.

Gratuit sur isncriptions : reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-parentalite-2026

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-parentalite-2026 »}]

Mardi 3 novembre 2026 à 18h30 à la salle Masqueliez, une conférence pour comprendre le rôle essentiel de l’activité physique dans le développement des tout-petits.