Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll rue de l’Hozanne Le Dorat
Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll rue de l’Hozanne Le Dorat samedi 19 septembre 2026.
Le Dorat
Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll
rue de l’Hozanne Médiathèque Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Cette année marque le 150ème anniversaire de l’inauguration de l’orgue Cavaillé-Col de la Collégiale du Dorat. A cette occasion, une conférence sera donnée sur son célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. .
rue de l’Hozanne Médiathèque Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisorgue.ledorat@gmail.com
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English : Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll
L’événement Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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