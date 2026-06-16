Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll rue de l’Hozanne Le Dorat samedi 19 septembre 2026.

Le Dorat

Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll

rue de l’Hozanne Médiathèque Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cette année marque le 150ème anniversaire de l’inauguration de l’orgue Cavaillé-Col de la Collégiale du Dorat. A cette occasion, une conférence sera donnée sur son célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. .

rue de l’Hozanne Médiathèque Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisorgue.ledorat@gmail.com

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English : Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll

L’événement Conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin