Conférence sur le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule
jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Conférence sur le Messie de Haendel
Université indépendante Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24 19:45:00
Date(s) :
2026-09-24
Conférence de Pierre Dubois, spécialiste de l’histoire culturelle britannique du XVIIIe siècle, en marge des concerts du Messie de Haendel qui seront donnés par le Choeur Régional d’Auvergne et l’orchestre baroque Les Passions au mois d’octobre.
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Université indépendante Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03 chcontact@choeur-regional-auvergne.fr
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English :
Lecture by Pierre Dubois, a specialist in 18th-century British cultural history, held in conjunction with the performances of Handel’s *Messiah* to be presented by the Auvergne Regional Choir and the baroque orchestra Les Passions in October.
L’événement Conférence sur le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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