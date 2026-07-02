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Conférence sur le Nautilus de Fulton par Hugues Demoulin, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée maritime, fluvial et portuaire · Rouen

Conférence sur le Nautilus de Fulton par Hugues Demoulin, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée maritime, fluvial et portuaire
Adresse
Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30.

Conférence sur le Nautilus de Fulton par Hugues Demoulin Samedi 19 septembre, 16h00 Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Hugues Demoulin donne une conférence sur l’invention du sous-marin par Robert Fulton. Le Nautilus, premier sous-marin au monde, a effectué sa première plongée dans la Seine en juillet 1800.

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.
Hugues Demoulin donne une conférence sur l’invention du sous-marin par Robert Fulton. Le Nautilus, premier sous-marin au monde, a effectué sa première plongée dans la Seine en juillet 1800.

©Ji-Elle

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