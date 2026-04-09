Conférence sur les araignées de maison au parc d’Isle Saint-Quentin

Saint-Quentin

Conférence sur les araignées de maison au parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

On les balaie, on les écrase, on les chasse sans même y penser. Pourtant, les araignées des maisons vivent discrètement à nos côtés.

L’arachnologue Emmanuel VIDAL vous invite à dépasser la peur et les préjugés pour découvrir ces petites alliées de l’ombre.

Entre mythes, curiosités et observations, apprenez à regarder autrement celles que l’on croyait indésirables.

Une rencontre qui pourrait bien transformer votre façon de vivre avec les araignées au quotidien.

L’Association des Entomologistes de Picardie apporte une réponse au travers d’une conférence accessible à un public non initié, entièrement consacrée à ces jolies petites bêtes.

Rendez-vous le samedi 24 octobre 2026 de 14h30 à 16h à la Maison du Parc;

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit.

On les balaie, on les écrase, on les chasse sans même y penser. Pourtant, les araignées des maisons vivent discrètement à nos côtés.

L’arachnologue Emmanuel VIDAL vous invite à dépasser la peur et les préjugés pour découvrir ces petites alliées de l’ombre.

Entre mythes, curiosités et observations, apprenez à regarder autrement celles que l’on croyait indésirables.

Une rencontre qui pourrait bien transformer votre façon de vivre avec les araignées au quotidien.

L’Association des Entomologistes de Picardie apporte une réponse au travers d’une conférence accessible à un public non initié, entièrement consacrée à ces jolies petites bêtes.

Rendez-vous le samedi 24 octobre 2026 de 14h30 à 16h à la Maison du Parc;

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit. .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

We sweep them up, crush them and chase them away without even thinking about it. Yet house spiders live discreetly alongside us.

Arachnologist Emmanuel VIDAL invites you to go beyond fear and prejudice and discover these little allies of the shadows.

Between myths, curiosities and observations, learn to look differently at those we thought undesirable.

An encounter that could well transform the way you live with spiders on a daily basis.

The Association des Entomologistes de Picardie (Picardy Association of Entomologists) has come up with an answer in the form of a conference accessible to the uninitiated, and entirely devoted to these pretty little creatures.

See you on Saturday, October 24, 2026 from 2:30 to 4pm at the Maison du Parc;

Places are limited, please reserve at the Maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Free admission.

L’événement Conférence sur les araignées de maison au parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois