Conférence sur les Blessures des Arbres La Brouette en scène Broût-Vernet

Broût-Vernet

Conférence sur les Blessures des Arbres

La Brouette en scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrir les stratégies de l’arbre quant il est blessé.

Quelles blessures sait-il gérer ?

Pouvons-nous le soigner ?

Une conférence ouverte à tous pour y voir plus clair.

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La Brouette en scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

Discover the tree’s wounding strategies.

What injuries can it manage?

Can we heal it?

A conference open to all to gain a clearer understanding.

L’événement Conférence sur les Blessures des Arbres Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule