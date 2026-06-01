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Conférence sur les Blessures des Arbres La Brouette en scène Broût-Vernet

Conférence sur les Blessures des Arbres La Brouette en scène Broût-Vernet samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Brouette en scène

Adresse : 1 route de Marmagne

Ville : 03110 Broût-Vernet

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Broût-Vernet

Conférence sur les Blessures des Arbres

La Brouette en scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Découvrir les stratégies de l’arbre quant il est blessé.
Quelles blessures sait-il gérer ?
Pouvons-nous le soigner ?
Une conférence ouverte à tous pour y voir plus clair.
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La Brouette en scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13  la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

Discover the tree’s wounding strategies.
What injuries can it manage?
Can we heal it?
A conference open to all to gain a clearer understanding.

L’événement Conférence sur les Blessures des Arbres Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule

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