Conférence sur les insectes utiles du jardin La Brouette en Scène Broût-Vernet

Broût-Vernet

Conférence sur les insectes utiles du jardin

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les insectes qui s’invitent dans nos jardins peuvent être utiles … si on les aide un peu.

Les connaître et les comprendre … pour en faire des alliés, des partenaires … ou repousser les indésirables.

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La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

The insects that invade our gardens can be useful … if we help them a little.

Knowing and understanding them… to make them allies, partners … or repel undesirables.

L’événement Conférence sur les insectes utiles du jardin Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule