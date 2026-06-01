Conférence sur les insectes utiles du jardin La Brouette en Scène Broût-Vernet
Conférence sur les insectes utiles du jardin La Brouette en Scène Broût-Vernet samedi 6 juin 2026.
Broût-Vernet
Conférence sur les insectes utiles du jardin
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les insectes qui s’invitent dans nos jardins peuvent être utiles … si on les aide un peu.
Les connaître et les comprendre … pour en faire des alliés, des partenaires … ou repousser les indésirables.
.
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The insects that invade our gardens can be useful … if we help them a little.
Knowing and understanding them… to make them allies, partners … or repel undesirables.
L’événement Conférence sur les insectes utiles du jardin Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Broût-Vernet (Allier)
- Rendez-vous aux Jardins La Brouette en Scène Broût-Vernet 6 juin 2026
- Visite-découverte du jardin de La Brouette en Scène, La Brouette en Scène, Broût-Vernet 6 juin 2026
- La réaction des arbres face aux blessures, La Brouette en Scène, Broût-Vernet 6 juin 2026
- Conférence sur les Blessures des Arbres La Brouette en scène Broût-Vernet 6 juin 2026
- Les insectes utiles au jardin, La Brouette en Scène, Broût-Vernet 6 juin 2026