Conférence sur les bravades, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Conférence sur les bravades Jeudi 18 juin, 18h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Tout public, gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

À travers cette conférence, l’ethnologue Jean-Luc Domenge propose d’explorer l’histoire, les origines et les évolutions des bravades en Haute-Provence. Conférence avec diaporama.

Durée 1h – A 18h

Tout public, gratuit sur réservation

Jeudi 18 juin

Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Conférence sur les bravades