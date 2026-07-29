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AGENDA · Royan

Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure Musée Royan

dimanche 20 septembre 2026 · Musée · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

En 1834, nommé inspecteur général des Monuments Historiques, Prosper Mérimée parcourt la France pour sauver un patrimoine menacé.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

In 1834, after being appointed Inspector General of Historic Monuments, Prosper Mérimée traveled throughout France to save its endangered cultural heritage.

L’événement Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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