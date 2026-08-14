CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU Béziers
mercredi 4 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Découvrez le parcours d’Hippolyte Boussac, égyptologue passionné à l’étude de l’art et de la civilisation pharaoniques.
Personnalité singulière, Hippolyte Boussac consacra sa vie à l’Égypte, réalisant des fac-similés de tombes et des études sur l’art et la faune pharaoniques. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40 secretariat.saslb@gmail.com
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English :
Discover the life of Hippolyte Boussac, an Egyptologist passionate about the study of Pharaonic art and civilization.
L’événement CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34
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