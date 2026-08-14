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AGENDA · Béziers

CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU Béziers

mercredi 4 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Découvrez le parcours d’Hippolyte Boussac, égyptologue passionné à l’étude de l’art et de la civilisation pharaoniques.
Personnalité singulière, Hippolyte Boussac consacra sa vie à l’Égypte, réalisant des fac-similés de tombes et des études sur l’art et la faune pharaoniques.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40  secretariat.saslb@gmail.com

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English :

Discover the life of Hippolyte Boussac, an Egyptologist passionate about the study of Pharaonic art and civilization.

L’événement CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34

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