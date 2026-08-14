Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Découvrez le parcours d’Hippolyte Boussac, égyptologue passionné à l’étude de l’art et de la civilisation pharaoniques.

Personnalité singulière, Hippolyte Boussac consacra sa vie à l’Égypte, réalisant des fac-similés de tombes et des études sur l’art et la faune pharaoniques. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40 secretariat.saslb@gmail.com

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English :

Discover the life of Hippolyte Boussac, an Egyptologist passionate about the study of Pharaonic art and civilization.

L’événement CONFÉRENCE SUR LES TRACES D’HIPPOLYTE BOUSSAC, ARCHITECTE ET ÉGYPTOLOGUE MÉCONNU Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34