Conférence sur les vétérinaires en parc animalier au parc d’Isle Saint-Quentin
Conférence sur les vétérinaires en parc animalier au parc d’Isle Saint-Quentin samedi 7 novembre 2026.
Saint-Quentin
Conférence sur les vétérinaires en parc animalier au parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 15:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Plongez dans les coulisses d’un métier fascinant où la médecine rencontre la conservation.
Nos parcs sont des refuges essentiels pour les espèces menacées, et nous travaillons quotidiennement pour assurer le bien-être optimal de ces animaux extraordinaires.
Durant cette conférence d’une heure, vous comprendrez les défis uniques de cette spécialité vétérinaire, où chaque patient est différent, et comment le bien-être animal est devenu le pilier central de toute approche moderne en parc zoologique.
Ce métier est bien plus qu’une profession vétérinaire c’est participer activement à la préservation de nos écosystèmes et à l’éducation des générations futures.
Rendez-vous le samedi 7 novembre 2026 de 14h30 à 15h30 à la Maison du Parc;
Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50
Gratuit.
Plongez dans les coulisses d’un métier fascinant où la médecine rencontre la conservation.
Nos parcs sont des refuges essentiels pour les espèces menacées, et nous travaillons quotidiennement pour assurer le bien-être optimal de ces animaux extraordinaires.
Durant cette conférence d’une heure, vous comprendrez les défis uniques de cette spécialité vétérinaire, où chaque patient est différent, et comment le bien-être animal est devenu le pilier central de toute approche moderne en parc zoologique.
Ce métier est bien plus qu’une profession vétérinaire c’est participer activement à la préservation de nos écosystèmes et à l’éducation des générations futures.
Rendez-vous le samedi 7 novembre 2026 de 14h30 à 15h30 à la Maison du Parc;
Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50
Gratuit. .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr
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English :
Go behind the scenes of a fascinating profession where medicine meets conservation.
Our parks are vital refuges for endangered species, and we work daily to ensure the optimal well-being of these extraordinary animals.
During this one-hour lecture, you’ll learn about the unique challenges of this veterinary specialty, where every patient is different, and how animal welfare has become the central pillar of any modern zoo approach.
This job is much more than a veterinary profession: it’s about playing an active part in preserving our ecosystems and educating future generations.
Meet us on Saturday November 7, 2026 from 2:30 to 3:30 pm at the Maison du Parc;
Places are limited, please reserve at the Maison de l’environnement 03 23 05 06 50
Free admission.
L’événement Conférence sur les vétérinaires en parc animalier au parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois
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