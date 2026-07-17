Conférence sur l’histoire et le patrimoine du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire et le patrimoine du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dans la salle du bâtiment Béthanie, se tiendront des conférences sur l’histoire et le patrimoine du Carmel. Des supports pédagogiques ont été mis en place à travers des animations 3D du site et des projections comparatives des vues anciennes et actuelles de la clôture. Le Carmel vous réserve aussi une présentation des travaux de restauration du réfectoire, financés par un appel aux dons lancé lors des Journées européennes du Patrimoine 2025.

Samedi – 14h30-15h30

Dimanche – 10h30-11h30 et 14h30-15h30

Salle Béthanie – Entrée libre – dans la limite des places disponibles.

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Conférence

Lhomel