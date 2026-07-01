Conférence sur Nicolaï GRESCHNY Salle Léon Pagnoux Rochechouart
jeudi 16 juillet 2026 · Salle Léon Pagnoux · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Conférence sur Nicolaï GRESCHNY
Salle Léon Pagnoux Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Partez à la découverte de l’univers de Nicolaï Greschny lors d’une conférence passionnante animée par Pierre Bertrand, président honoraire des Amis de Nicolaï Greschny . Organisée en partenariat avec la Ville de Rochechouart, cette rencontre vous invite à mieux connaître le parcours et l’œuvre de ce peintre emblématique, reconnu pour ses fresques et icônes d’inspiration byzantine. À travers anecdotes, éclairages historiques et artistiques, laissez-vous guider dans la vie et l’héritage de cet artiste qui a marqué durablement le patrimoine régional. Rendez-vous à la salle Léon Pagnoux, à la mairie de Rochechouart, pour un moment de découverte et de partage, accessible à tous les curieux d’art et de patrimoine. .
Salle Léon Pagnoux Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80
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English : Conférence sur Nicolaï GRESCHNY
L’événement Conférence sur Nicolaï GRESCHNY Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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