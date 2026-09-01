Conférence sur Renoir à Gourdon Cinéma l’Atalante Gourdon
dimanche 13 septembre 2026 · Cinéma l'Atalante · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Conférence sur Renoir à Gourdon
Cinéma l’Atalante 4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Guide-conférencière, diplômée en histoire de l'Art, Geneviève Furnemont, grande voyageuse, pose son regard sur le patrimoine, âme des villes visitées
Guide-conférencière, diplômée en histoire de l'Art, Geneviève Furnemont, grande voyageuse, pose son regard sur le patrimoine, âme des villes visitées. Elle porte un intérêt particulier à la vie de personnages hors du commun.
Elle vous emmène (re)découvrir le peintre Renoir.
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Cinéma l’Atalante 4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
Geneviève Furnemont, a tour guide with a degree in art history and an avid traveler, turns her gaze to the cultural heritage—the very soul—of the cities she visits.
L’événement Conférence sur Renoir à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Gourdon
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