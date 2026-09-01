Conférence sur Renoir à Gourdon Cinéma l’Atalante Gourdon

Informations pratiques

Gourdon

Conférence sur Renoir à Gourdon

Cinéma l’Atalante 4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Guide-conférencière, diplômée en histoire de l'Art, Geneviève Furnemont, grande voyageuse, pose son regard sur le patrimoine, âme des villes visitées

Guide-conférencière, diplômée en histoire de l'Art, Geneviève Furnemont, grande voyageuse, pose son regard sur le patrimoine, âme des villes visitées. Elle porte un intérêt particulier à la vie de personnages hors du commun.

Elle vous emmène (re)découvrir le peintre Renoir.

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Cinéma l’Atalante 4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

Geneviève Furnemont, a tour guide with a degree in art history and an avid traveler, turns her gaze to the cultural heritage—the very soul—of the cities she visits.

L’événement Conférence sur Renoir à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Gourdon