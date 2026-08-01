CONFERENCE sur Sherlock Holmes Librairie Vents de Terre Les Rousses
jeudi 20 août 2026 · Librairie Vents de Terre · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
CONFERENCE sur Sherlock Holmes
Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Une énigme intemporelle, Robin Pailharey nous invite d’abord à découvrir l’homme derrière le mythe Sir Arthur Conan Doyle. Puis il se penche sur la naissance de Sherlock Holmes, son évolution, et les secrets de sa légende. Il décrypte le mystère ultime autour de l’existence fictive du roi des détectives comment ce petit bourgeois, symbole de l’Angleterre victorienne, est-il devenu une figure universelle et intemporelle?? .
Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 70 23 contact@librairieventsdeterre.fr
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English : CONFERENCE sur Sherlock Holmes
L’événement CONFERENCE sur Sherlock Holmes Les Rousses a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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