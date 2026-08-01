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CONFERENCE sur Sherlock Holmes Librairie Vents de Terre Les Rousses

jeudi 20 août 2026 · Librairie Vents de Terre · Les Rousses

CONFERENCE sur Sherlock Holmes Librairie Vents de Terre Les Rousses

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Librairie Vents de Terre
Adresse
55 Route du Noirmont
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Rousses

CONFERENCE sur Sherlock Holmes

Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Une énigme intemporelle, Robin Pailharey nous invite d’abord à découvrir l’homme derrière le mythe Sir Arthur Conan Doyle. Puis il se penche sur la naissance de Sherlock Holmes, son évolution, et les secrets de sa légende. Il décrypte le mystère ultime autour de l’existence fictive du roi des détectives comment ce petit bourgeois, symbole de l’Angleterre victorienne, est-il devenu une figure universelle et intemporelle??   .

Librairie Vents de Terre 55 Route du Noirmont Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 70 23  contact@librairieventsdeterre.fr

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English : CONFERENCE sur Sherlock Holmes

L’événement CONFERENCE sur Sherlock Holmes Les Rousses a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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