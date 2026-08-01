Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses Salle de l’Omnibus aux Rousses Les Rousses

samedi 22 août 2026 · Salle de l'Omnibus aux Rousses · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses

Salle de l’Omnibus aux Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les associations Le Filet d’Indra, Jura et Himalayan Society for Community Development Nepal (HiSCoD Nepal) soutiennent depuis 2015 la scolarité d’enfants et d’étudiants au Népal.

Elles vous proposent de participer à une rencontre interculturelle et conviviale autour d’un repas suivi d’un après-midi musical et dansant.

Rendez-vous à la salle OMNIBUS des Rousses pour cette journée solidaire et festive le samedi 22 août à partir de midi.

Au plaisir de vous retrouver et de partager cette journée avec vous!

Namasté .

Salle de l’Omnibus aux Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses

L’événement Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses Les Rousses a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses