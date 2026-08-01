Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses Salle de l’Omnibus aux Rousses Les Rousses
samedi 22 août 2026 · Salle de l'Omnibus aux Rousses · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses
Salle de l’Omnibus aux Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les associations Le Filet d’Indra, Jura et Himalayan Society for Community Development Nepal (HiSCoD Nepal) soutiennent depuis 2015 la scolarité d’enfants et d’étudiants au Népal.
Elles vous proposent de participer à une rencontre interculturelle et conviviale autour d’un repas suivi d’un après-midi musical et dansant.
Rendez-vous à la salle OMNIBUS des Rousses pour cette journée solidaire et festive le samedi 22 août à partir de midi.
Au plaisir de vous retrouver et de partager cette journée avec vous!
Namasté .
Salle de l’Omnibus aux Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses
L’événement Rencontre Franco-Népalaise aux Roussses Les Rousses a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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