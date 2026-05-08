Conférence Table ronde Décarboner le Sport Auditorium du Musée des Beaux-Arts Nancy

Nancy

Conférence Table ronde Décarboner le Sport

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Cette soirée pensée pour tous les acteurs de l’écosystème sportif (collectivités, fédérations, ligues, clubs et pratiquants) sera dédiée aux liens étroits entre pratiques sportives et dérèglement climatique, pour mieux comprendre les enjeux et identifier des solutions concrètes.

Au programme

1. Décryptage Présentation du rapport Décarbonons le Sport application au foot et au rugby du Shift Project .

2. Prospective Présentation du rapport Sport et trajectoires +2°C +4°C du WWF.

3. Résultats Restitution de la Grande Consultation du Sport menée par les Shifters auprès de 12 000 acteurs.

4. Table Ronde Quelles solutions d’atténuation et d’adaptation sont envisagées et mises en œuvre dans vos structures ?

Pierre Houin, Champion Olympique d’aviron et Adjoint aux sports de la Ville de Nancy.

Justine Birot, Directrice de l’Institut du Sport Durable et Co-pilote Décarbonons le Sport au Shift Project

Jean-Christophe Cour, Vice-Président du CROS Grand Est.

Bertrand Hozé, ancien DTN adjoint à la FFA (2005-2009), ancien président d’Athlétisme Metz Métropole (2009-2017), actuellement membre du Comité directeur de la FFA et président de la SCIC France Athlétisme

Magali Dillmann, Mandataire du Conseil d’Administration MAIF 54.

Antoine Carrée, Chef de projet du programme CEE Mob’Sport

5. Temps convivial Échanges informels autour d’un verre pour réseauter et partager vos initiatives.

Que vous soyez dirigeant, éducateur, pratiquant, élu ou simplement curieux, rejoignez-nous pour imaginer ensemble le sport de demain.

Inscriptions en ligne.Tout public

0 .

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 92 41 83

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English :

This evening event, designed for all players in the sporting ecosystem (local authorities, federations, leagues, clubs and participants), will focus on the close links between sporting practices and climate change, to better understand the issues and identify concrete solutions.

On the program:

1. Decoding: Presentation of the Shift Project’s report Decarbonizing Sport: Applying it to Football and Rugby .

2. Foresight: Presentation of the WWF report Sport and +2°C +4°C trajectories .

3. Results: Restitution of the Grande Consultation du Sport conducted by the Shifters with 12,000 stakeholders.

4. Round Table: What mitigation and adaptation solutions are being considered and implemented in your structures?

Pierre Houin, Olympic rowing champion and Sports Deputy for the City of Nancy.

Justine Birot, Director of the Institut du Sport Durable and Decarbonizing Sport Co-Pilot at the Shift Project

Jean-Christophe Cour, Vice-President of CROS Grand Est.

Bertrand Hozé, former Assistant DTN at the FFA (2005-2009), former President of Athlétisme Metz Métropole (2009-2017), currently member of the FFA Board and President of SCIC France Athlétisme

Magali Dillmann, Member of the MAIF 54 Board of Directors.

Antoine Carrée, Project Manager of the CEE Mob?Sport program

5. Social time: informal discussions over a drink to network and share your initiatives.

Whether you’re a leader, educator, practitioner, elected official or simply curious, join us to imagine tomorrow’s sport together.

Online registration.

L’événement Conférence Table ronde Décarboner le Sport Nancy a été mis à jour le 2026-05-03 par DESTINATION NANCY