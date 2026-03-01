Conférence/Table ronde Iran-Chine deux pays, deux cultures, un objectif Salle des fêtes Touques

Conférence/Table ronde Iran-Chine deux pays, deux cultures, un objectif

Ismaël Karimpour partagera un témoignage nourri de plus de trente ans d’expérience, mêlant vécu personnel et analyse géopolitique approfondie de l’Iran. Son intervention sera complétée et enrichie par Homéric de Sarthe, qui apportera une vision de l’intérieur de la Chine.

Alors qu’en Occident nous connaissons peu, voire très peu, l’Iran et la Chine, les peuples de ces deux grandes nations, eux, nous connaissent parfaitement. Le 24 mars 2023, Ismaël Karimpour, lors de sa conférence organisée à Touques et intitulée L’Iran, clé de l’énigme du Moyen-Orient , confiait que la prochaine grande crise mondiale serait la crise iranienne !

Le 6 novembre 2022, Homéric de Sarthe, lors de sa conférence à Touques intitulée Les défis de la Chine , expliquait pourquoi, selon lui, le prochain patron des Français pourrait être chinois !

Aujourd’hui, ces deux spécialistes reconnus de leurs pays respectifs sont réunis pour la première fois à Touques afin de nous éclairer sur l’Iran et la Chine.

Deux visions originales et complémentaires pour mieux comprendre deux des plus grandes civilisations du monde l’Iran et la Chine. .

English : Conférence/Table ronde Iran-Chine deux pays, deux cultures, un objectif

Ismaël Karimpour will share a personal account based on over thirty years’ experience, combining personal experience with an in-depth geopolitical analysis of Iran. His talk will be complemented and enriched by Homéric de Sarthe, who will provide an insider’s view of China.

