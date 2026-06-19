Conférence Terrasse économique Investiriez vous dans ce monde ? L’Archevêché Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Terrasse économique Investiriez vous dans ce monde ?

Mercredi 1er juillet 2026 de 8h30 à 9h30. L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 08:30:00

fin : 2026-07-01 09:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Participez à votre premier comité de sélection. L’objectif écouter, questionner, débattre… puis décider.

Et si, le temps d’un café, vous deveniez décideur économique ? Cette initiative immersive propose au public de se glisser dans la peau d’un comité de sélection chargé de financer — ou non — des projets innovants, dans un contexte d’incertitude croissante.



En écho au thème Naviguer dans un monde sans repères , cette expérience met le public en situation réelle de décision, face à l’incertitude. Elle rend tangible une réalité souvent invisible celle des choix économiques pris sans garantie de succès, et souligne la nécessité d’agir, même lorsque tous les repères ne sont pas réunis.



Le concept Installé en terrasse, dans un cadre convivial et accessible, cet atelier participatif prend la forme d’un jeu de rôle grandeur nature. Les participants incarnent les membres d’un comité d’attribution de prêts à l’innovation. Face à eux des porteurs de projets qui viennent défendre leur idée. .

L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Take part in your first selection committee meeting. The goal: to listen, ask questions, discuss… and then make a decision.

L’événement Conférence Terrasse économique Investiriez vous dans ce monde ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence