Conférence Terrasse économique Les médias locaux, derniers repères dans un monde saturé d’informations ? DADA Aix-en-Provence mercredi 1 juillet 2026.

Aix-en-Provence

Conférence Terrasse économique Les médias locaux, derniers repères dans un monde saturé d’informations ?

Mercredi 1er juillet 2026 de 9h30 à 10h30. DADA 14 Forum des Cardeurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-01 10:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Cette terrasse économique propose d’interroger le rôle des médias locaux comme boussoles démocratiques peuvent-ils encore structurer le débat, rendre l’économie accessible et recréer du lien entre information et citoyens ?

Dans un contexte de défiance envers les médias, de surabondance d’informations et de polarisation du débat public, les citoyens peinent à identifier des sources fiables pour comprendre le monde, et en particulier les enjeux économiques. À l’échelle locale, certains médias continuent pourtant d’incarner des repères de proximité, de confiance et de lisibilité.



Intervenants

● Léa Cesari, Fondatrice, Flaix

● Pauline Amiel, Vice-présidente communication, Aix Marseille Université .

DADA 14 Forum des Cardeurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

This “Economic” panel aims to explore the role of local media as democratic compasses: Can they still shape the debate, make the economy accessible, and rebuild the connection between information and citizens?

L’événement Conférence Terrasse économique Les médias locaux, derniers repères dans un monde saturé d’informations ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence