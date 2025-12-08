Conférence Textiles en Pays de Hanau, les enjeux d’une collection de costumes Bouxwiller
dimanche 25 octobre 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Conférence Textiles en Pays de Hanau, les enjeux d’une collection de costumes
3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Comment un musée de société étudie et présente une collection vestimentaire ? L’exploration s’intéressera à l’histoire des collections bouxwilleroise et au récent chantier d’étude, offrant l’occasion de présenter plusieurs chefs d’œuvres redécouverts. Une part belle sera donnée aux témoignages anciens cachés sous les étoffes ou à ceux portés par la création contemporaine.
Comment un musée de société étudie et présente une collection vestimentaire ? L’exploration s’intéressera à l’histoire des collections bouxwilleroise et au récent chantier d’étude, offrant l’occasion de présenter plusieurs chefs d’œuvres redécouverts. Une part belle sera donnée aux témoignages anciens cachés sous les étoffes ou à ceux portés par la création contemporaine. .
3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu
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English :
How does a society museum study and present a clothing collection? The exploration will focus on the history of Bouxwiller?s collections and the recent study project, providing an opportunity to present several rediscovered masterpieces. A special focus will be given to the testimonies of the past hidden beneath the fabrics, and to those of contemporary creation.
L’événement Conférence Textiles en Pays de Hanau, les enjeux d’une collection de costumes Bouxwiller a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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