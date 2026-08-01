Conférence Tourouvre, Histoire & Mémoire, l’Abbé Dumaine Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Conférence Tourouvre, Histoire & Mémoire, l’Abbé Dumaine

15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Publié en 1912, Tourouvre et ses souvenirs demeure l’ouvrage de référence consacré à l’histoire du village de Tourouvre. Retraçant son évolution depuis ses origines médiévales jusqu’au XIXᵉ siècle, cette monographie constitue une véritable mémoire collective, préservant le souvenir des lieux, des événements et des habitants qui ont façonné son identité.

Cette mémoire se retrouve également dans les décors et les vitraux de l’église Saint-Aubin, unique édifice ayant survécu à la tragédie du 13 août 1944. Il n’est donc sans doute pas anodin que l’auteur de cet ouvrage soit un homme d’Église l’abbé Lucien-Victor Dumaine, arrivé à Tourouvre comme curé-doyen en 1881. Historien et érudit passionné par l’histoire locale, il s’appuie, au fil de plus de 400 pages, sur de nombreux documents d’archives, mais aussi sur les traditions et les témoignages recueillis auprès des habitants.

Fabienne DEMEULE, conseillère en séjour à l’Office de tourisme des Hauts du Perche, en charge du tourisme de racines et historienne, présentera la vie et les travaux de l’abbé Dumaine. Elle évoquera notamment ses recherches sur les seigneurs de Tourouvre, l’ancien château, la confrérie de la Charité, la Révolution française, les activités économiques locales ainsi que l’émigration vers le Canada au XVIIᵉ siècle, un épisode majeur de l’histoire percheronne.

Disponible à la boutique des Muséales, cet ouvrage demeure aujourd’hui une source précieuse pour comprendre le passé de Tourouvre et les liens historiques étroits qui unissent le Perche et le Canada. .

15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

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English : Conférence Tourouvre, Histoire & Mémoire, l’Abbé Dumaine

L’événement Conférence Tourouvre, Histoire & Mémoire, l’Abbé Dumaine Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche