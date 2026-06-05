Conférence « Tromelin, du récif oublié au territoire stratégique : une histoire française de l’océan Indien », Maison Orré, Saint-Pierre

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Conférence « Tromelin, du récif oublié au territoire stratégique : une histoire française de l’océan Indien » Dimanche 20 septembre, 14h15 Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:15:00+02:00 – 2026-09-20T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:15:00+02:00 – 2026-09-20T13:15:00+02:00

Paul Villatoux, docteur en histoire des relations internationales présente une conférence inédite.

Minuscule point de sable perdu dans l’océan Indien, Tromelin concentre pourtant une histoire d’une étonnante richesse, de sa découverte au XVIIIe siècle à son intégration aux Terres australes et antarctiques françaises. Longtemps simple danger pour les navigateurs, l’île reste sans occupation permanente et au statut incertain. L’installation d’une station météorologique en 1954 marque un tournant en établissant une présence française continue, soutenue par des liaisons aériennes depuis Madagascar puis La Réunion. À partir de 1976, la revendication mauricienne fait de Tromelin un enjeu diplomatique et maritime. L’île est aujourd’hui principalement dévolue à la recherche scientifique, à l’archéologie et à la protection de la biodiversité.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Paul Villatoux, docteur en histoire des relations internationales présente une conférence inédite.

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