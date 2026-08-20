Conférence « Tromelin : les esclaves oubliés », Maison Orré, Saint-Pierre
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Orré · Saint-Pierre
Informations pratiques
Conférence « Tromelin : les esclaves oubliés » Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison Orré La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00
Jean-François Rebeyrotte, chargé de mission Pays d’art et d’Histoire au Territoire de l’Ouest et ayant participé aux campagnes de fouilles archéologiques de l’île Tromelin, proposera une conférence intitulée « Comment l’histoire et l’archéologie se combinent pour mieux faire connaître une des tragédies liées à l’esclavage dans l’océan Indien ».
Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.
Jean-François Rebeyrotte, chargé de mission Pays d’art et d’Histoire au Territoire de l’Ouest et ayant participé aux campagnes de fouilles archéologiques de l’île Tromelin, propose une conférence.
©DR
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