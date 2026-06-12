Conférence Un mois/une rue rue Abbé Rousselot Archives Municipales Angoulême
Conférence Un mois/une rue rue Abbé Rousselot Archives Municipales Angoulême mercredi 16 septembre 2026.
Angoulême
Conférence Un mois/une rue rue Abbé Rousselot
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Tout savoir sur les rues de la ville, des travaux qui les aménagèrent, aux noms qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages qui les marquèrent.
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Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
Everything you need to know about the city’s streets, from the work that was carried out to the names that were given to them, not forgetting the events and people who left their mark.
L’événement Conférence Un mois/une rue rue Abbé Rousselot Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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