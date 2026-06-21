Conférence Un mois/une rue rue d’Arcole Archives Municipales Angoulême
Conférence Un mois/une rue rue d’Arcole Archives Municipales Angoulême mercredi 21 octobre 2026.
Angoulême
Conférence Un mois/une rue rue d’Arcole
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Venez tout apprendre sur les rues de la ville au fil des années, des travaux jusqu’aux noms qui leurs furent donnés sans oublier les évènements ou personnages qui les marquèrent.
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Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
Come and learn all about the city’s streets over the years, from their construction to the names they were given, not forgetting the events and people who left their mark.
L’événement Conférence Un mois/une rue rue d’Arcole Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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