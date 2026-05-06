Conférence Un mois/une rue Rue des Bézines Archives Municipales Angoulême
Conférence Un mois/une rue Rue des Bézines Archives Municipales Angoulême mercredi 16 décembre 2026.
Angoulême
Conférence Un mois/une rue Rue des Bézines
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Tout savoir sur les rues de la ville, des travaux qui les aménagèrent, aux noms qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages qui les marquèrent.
.
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everything you need to know about the city’s streets, from the work that was carried out to the names that were given to them, not forgetting the events and people who left their mark.
L’événement Conférence Un mois/une rue Rue des Bézines Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 1 juillet 2026
- Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême 1 juillet 2026
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026
- Dimanche en famille Les vitraux du musée Rue Corneille Angoulême 5 juillet 2026