Conférence Une femme, un grand magasin, une révolution sociale Tourouvre au Perche
dimanche 20 septembre 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Conférence Une femme, un grand magasin, une révolution sociale
15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
De gardeuse d’oies en Saône-et-Loire à patronne du premier grand magasin, Marguerite Boucicaut a connu une ascension exceptionnelle et profondément marqué l’histoire du commerce et de la consommation à la fin du XIXᵉ siècle. Aux côtés de son époux, Aristide Boucicaut, elle participe à la transformation du commerce parisien et au développement du Le Bon Marché, modèle qui inspirera notamment Émile Zola pour son célèbre roman Au Bonheur des Dames.
Mais derrière la figure de la grande commerçante se révèle également une femme d’affaires engagée et une philanthrope hors du commun. Soucieuse du bien-être de ses employés, Marguerite Boucicaut met en place des mesures sociales particulièrement novatrices pour son époque. À la mort de son mari, elle poursuit et développe cette politique, consacrant une part considérable de sa fortune à aider les plus démunis et à financer de nombreuses œuvres et infrastructures sociales.
Cette conférence d’une heure proposée par Julien BATAILLE, médiateur culturel des Muséales, vous invite à découvrir le parcours étonnant de cette femme, son rôle dans l’invention du grand magasin moderne et son engagement social, qui font d’elle l’une des grandes cheffes d’entreprise et figures philanthropiques du XIXᵉ siècle. .
15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr
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English : Conférence Une femme, un grand magasin, une révolution sociale
L’événement Conférence Une femme, un grand magasin, une révolution sociale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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