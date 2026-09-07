Conférence « Une photo réussie ? », Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc
dimanche 18 octobre 2026 · Archives départementales de la Meuse · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Conférence « Une photo réussie ? » Dimanche 18 octobre, 15h30 Archives départementales de la Meuse Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00
(sous réserve)
Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois 55012 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 https://archives.meuse.fr/ https://www.facebook.com/archives.meuse Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Les Archives départementales de la Meuse proposent également une offre culturelle et pédagogique. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.
(sous réserve)
© Archives départementales de la Meuse / Fonds Grandidier 201FI
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc 11 septembre 2026
- Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet, Maison des associations de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc 14 septembre 2026
- Semaine de création de l’artiste Matthias Ruthenberg Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc 15 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026