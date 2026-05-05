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Conférence Une préhistoire de Haute Loire Archéologis Laussonne

Conférence Une préhistoire de Haute Loire Archéologis Laussonne jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Archéologis

Adresse : 301 route des Coustilles

Ville : 43150 Laussonne

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Laussonne

Conférence Une préhistoire de Haute Loire

Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Conférence sur la préhistoire en Haute-Loire par Jean-Paul Raynal (CNRS).
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Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60 

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English :

Lecture on prehistory in Haute-Loire by Jean-Paul Raynal (CNRS).

L’événement Conférence Une préhistoire de Haute Loire Laussonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal