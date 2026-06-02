Les jeudis de l’Archéo-logis Les Coustilles Laussonne
Les jeudis de l’Archéo-logis Les Coustilles Laussonne jeudi 16 juillet 2026.
Laussonne
Les jeudis de l’Archéo-logis
Les Coustilles 301 route du bois des Coustilles Laussonne Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5€ tout public
3€ pour les adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-16
Des conférences, les jeudis de l’archéo-logis, présentées par des chercheurs sur les thèmes de l’archéologie et de la géologie.
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Les Coustilles 301 route du bois des Coustilles Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 56 85 46 archeologis.cderad@gmail.com
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English :
Les jeudis de l’archéo-logis lectures by researchers on archaeology and geology.
L’événement Les jeudis de l’Archéo-logis Laussonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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