Les jeudis de l’Archéo-logis Les Coustilles Laussonne

Laussonne

Les jeudis de l’Archéo-logis

Les Coustilles 301 route du bois des Coustilles Laussonne Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ tout public

3€ pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-16

Des conférences, les jeudis de l’archéo-logis, présentées par des chercheurs sur les thèmes de l’archéologie et de la géologie.

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Les Coustilles 301 route du bois des Coustilles Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 56 85 46 archeologis.cderad@gmail.com

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English :

Les jeudis de l’archéo-logis lectures by researchers on archaeology and geology.

L’événement Les jeudis de l’Archéo-logis Laussonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal