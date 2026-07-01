Conférence – Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
dimanche 11 octobre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Conférence – Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle Dimanche 11 octobre, 15h00 Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit | Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
Conférence
Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle
Si pendant la journée nos « curistes » sont parfois de dignes héritiers du malade imaginaire, le soir venu, c’est tout autre chose. L’heure est alors aux plaisirs et à la danse… Casino, concerts et opéras se succèdent et entraînent les couples au rythme des dernières valses, polkas et quadrilles à la mode.
Par Chloé d’Arcy, chercheuse en histoire culturelle de la danse et des spectacles.
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Chloé d’Arcy, chercheuse en histoire culturelle vous plonge dans l’ambiance des stations thermales et de leurs bals et spectacles. conférence therme
DR
À voir aussi à La Côte-Saint-André (Isère)
- Concert – Belledonne Trad Orchestra, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 5 juillet 2026
- Concert – Au fil de l’eau, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 12 juillet 2026
- Visite guidée dégustation de l’exposition temporaire Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissement, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 19 juillet 2026
- Concert – Hommage à Niccolò Paganini, de l’Italie à l’Espagne et Amérique du sud, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 19 juillet 2026
- Concert – Ça coule de source : de Bizet à Titanic !, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 26 juillet 2026