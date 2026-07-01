Conférence – Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Conférence – Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle Dimanche 11 octobre, 15h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Conférence

Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle

Si pendant la journée nos « curistes » sont parfois de dignes héritiers du malade imaginaire, le soir venu, c’est tout autre chose. L’heure est alors aux plaisirs et à la danse… Casino, concerts et opéras se succèdent et entraînent les couples au rythme des dernières valses, polkas et quadrilles à la mode.

Par Chloé d’Arcy, chercheuse en histoire culturelle de la danse et des spectacles.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Chloé d’Arcy, chercheuse en histoire culturelle vous plonge dans l’ambiance des stations thermales et de leurs bals et spectacles. conférence therme

DR