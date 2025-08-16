Conférence Université Inter-Ages Actualités Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Thème L’ Arménie dans la tourmente, le Haut-Karabagh rayé de la carte.
Intervenant Françoise-Ardillier-Carras. .
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr
