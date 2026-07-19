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Conférence Université Inter-Ages Littérature Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

jeudi 14 janvier 2027 · Salle des Congrès-Mairie de Bressuire · Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Littérature Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Heure de début
14:15:00
Lieu
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire
Adresse
Rue des Hardilliers
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Littérature

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 14:15:00
fin : 2027-01-14

Date(s) :
2027-01-14

Thème Albert Camus au Chambon-sur-Lignon.
Intervenant Anne Prouteau.   .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51  universiteinterages@orange.fr

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English : Conférence Université Inter-Ages Littérature

L’événement Conférence Université Inter-Ages Littérature Bressuire a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Bocage Bressuirais

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